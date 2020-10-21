Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Rusya'da korkunç görüntülere yol açtı. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Barnhaul kentinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri koyacak yer kalmadı.

ONLARCA CANSIZ BEDEN, HASTANE KORİDORLARINDA BEKLETİLİYOR

24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede morglarda yer kalmayınca hastane koridorları morga dönüştürülmeye başlandı. Sibirya bölgesindeki hastane koridoruna ait görüntüde 30'dan fazla cansız beden siyah poşete sarılı vaziyette bekletiliyor. Rusya'da koronavirüs vakası 1 milyon 447 bin 335'e ulaşırken salgından bu yana 24 bin 922 ölü Kovid-19'dan hayatını kaybetti.