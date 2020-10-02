Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi

İrina Slavina isimli Rus gazeteci , yasadığı örgüt soruşturması kapsamında evine yapılan baskının ardından üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

EVİME BASKIN PAYILDI, BANA SAYGISIZCA DAVRANILDI

Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde İrina Slavina isimli Rus gazetecinin evine dün polis tarafından yasadışı bir örgüte mensup olduğu gerekçesiyle baskın yapıldı. Rus gazeteci, polisin evine yaptığı baskının yasal olmadığını iddia ederek, polisin evde örgütsel dokümanlar aradığını açıkladı. Polisin arama sırasında kendisi ve kızına ait bilgisayarlar ile taşınabilir disklere el koyduğunu da belirten Slavina, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Bahsi geçen örgütle ilişkisinin bulunmadığını duyuran Rus gazeteci, ayrıca polislerin evine yaptığı baskında kendisine saygısızca davrandığını iddia etti.

KENDİNİ YAKAN GAZETECİ KURTARILAMADI

Slavina, yapılan baskından sonra bugün Nijniy Novgorod şehrindeki Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Rus gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Slavina, intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur" dedi.

GAZETECİNİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Gazetecinin ölümünün ardından ülkede yeni bir tartışma başlarken, Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.