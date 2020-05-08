Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu

Salgın sürecinde dolmalık biber ihracatı devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde de 40 bin dönümlük alanda ekimi yapılan biber, Rusya iç pazarından büyük talep görüyor. C vitamini ve antioksidan zengini olarak bilinen biberin, koronavirüs nedeniyle daha çok ilgi görmesi, hem üretecinin yüzünü güldürüyor, hem de Türkiye'ye döviz kazandırıyor. Dolmalık biberler halde 2,5 TL'den, manavda ise 5 TL'den satışa sunuluyor.

YÜZDE 90'I RUSYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Rusya'nın bibere olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten çiftçi İrfan Şen, "30 dönüm serada biber yetiştiriyoruz. Hasadı 10 gün aralıklarla yapıyoruz. Yaklaşık 20 işçi ile toplama yapıyoruz. Günlük 10 ton ortalaması, yani ürünün yoğunluğuna göre değişiyor. Bunların yüzde 90'ı Rusya'ya ihracata gidiyor, iç piyasaya da kalanları veriyoruz" dedi.

"ÜMİDİMİZ DİĞER ÜLKELERE DE İHRACAT YAPABİLMEK"

Diğer ürünlerde olduğu gibi dolmalık biberde de kaliteli ürün yetiştirdiklerini ifade eden Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, "Özellikle Rusya'dan dolmalık bibere talep var. Tarsus'ta baharlık ve güzlük olmak üzere 40 bin dönümlük alanda dolmalık biber üretimi yapılıyor. Dolmalık biber başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç yapıyoruz. Maalesef koronavirüs nedeniyle tıkanıklıklar olabiliyor. Bu üretimin yarısı, ağırlıklı Rusya olmak üzere, ihracata gidiyor. Ümidimiz diğer ülkeler için de ihracat kanallarının açılmasıdır" diye konuştu.