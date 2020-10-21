Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil

Rus medyasında Türkiye'nin SİHA kapasitesine karşı Rusya'nın İHA gücünün yetersizliği sorgulanıyor. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda Rusya SİHA savaşına hazır mı başlığıyla, SİHA konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete Rusya'nın SİHA-İHA savaşına hazır olmadığını öne sürdü.

RUSYA'NIN GÜNDEMİ SİHA

BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in paylaştığı gazete gündemi, Rusya'nın Türkiye SİHA'ları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

RUSYA'NIN YETERLİ ARACI YOK

Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insanız hava aracına sahip olmadığını yazdı.