Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor! Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor! Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır

21.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:42
Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor! Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır

Türk SİHA'larının askeri operasyonlardaki başarısı dünya gündeminde geniş yer tutuyor. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA yetersizliği konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda gündemine "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu belirtti.

Rus medyasında Türkiye'nin SİHA kapasitesine karşı Rusya'nın İHA gücünün yetersizliği sorgulanıyor. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda Rusya SİHA savaşına hazır mı başlığıyla, SİHA konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete Rusya'nın SİHA-İHA savaşına hazır olmadığını öne sürdü.

RUSYA'NIN GÜNDEMİ SİHA

BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in paylaştığı gazete gündemi, Rusya'nın Türkiye SİHA'ları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

RUSYA'NIN YETERLİ ARACI YOK

Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insanız hava aracına sahip olmadığını yazdı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Derviş Zaim Caner Cindoruk
Spor Babel Ozan Kabak Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor! Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:50:08. #1.14#
title