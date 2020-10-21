Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor! Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır

Türk SİHA'larının askeri operasyonlardaki başarısı dünya gündeminde geniş yer tutuyor. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA yetersizliği konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda gündemine "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu belirtti.