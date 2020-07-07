Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun

Son dakika: Danıştay'ın Ayasofya'yla ilgili kararına sayılı günler kala Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, TBMM'ye Atatürk'ün aldığı Ayasofya kararını gözden geçirmeyin ve Ayasofya'yı müze olarak koruyun çağrısında bulundu.

07.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:54

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tartışmaları sürerken Danıştay, 2 Temmuz'da yaptığı duruşmada kararın 15 gün içerisinde açıklanacağını belirtirken dünyadan da Ayasofya hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya da Ayasofya için Atatürk'ün aldığı kararın kontrol edilmemesini ve statüsünün müze olarak kalması çağrısı yaptı.

Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp

DUMA'DA BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM'ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi.

"BİLGE BİÇİMDE DAVRANMALARI ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya'nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz."

ATATÜRK'ÜN KARARINI GÖZDEN GEÇİRİN İSTEĞİ

Rus parlamenterler yazılarında, "modern Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anasofya'yı bir barış ve dinlerarası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini", Ayasofya'nın müze olarak korunmasını istedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler