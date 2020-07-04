Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor

Fenerbahçe, bu sezon hedeflerinin gerisinde kalırken sarı-lacivertli ekip, yeni sezon transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Başkan Ali Koç, iyi ilişkileri olan Barcelona kulübünden genç stoper Jean-Clair Todibo ve önümüzdeki yıllarda ses getirmesi beklenen sağ bek Moussa Wague transferlerini ısrarla bitirmek istiyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Todibo ve Wague'nin transferleri için bizzat Ali Koç devreye girdi. Ali Koç'un Barcelona'daki prestijini kullanarak transferi bitirmek istediği ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLARINI KULLANMADILAR

Todibo bu sezon Ocak ayından itibaren Schalke'de kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans sergilemesine rağmen, Alman kulübü Fransız stoperin 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi ve Katalan ekibine geri döndü.

Wague de Nice'de kiralık olarak forma giydi ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sağ bekin 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu vardı. Ancak Fransız kulübü koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilince maddi anlamda zorluk yaşamamak adına büyük bütçeli bir transfere onay vermedi. Genç oyuncu da bu gelişme üzerine Barcelona'ya geri döndü.