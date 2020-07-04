HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı İspanya'ya çevirdi. Başkan Ali Koç, iyi ilişkilerinin bulunduğu Barcelona kulübünden genç stoper Jean-Clair Todibo ve gelecek vaat eden sağ bek Moussa Wague transferlerini bitirmek istiyor.

Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
04.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:10

Fenerbahçe, bu sezon hedeflerinin gerisinde kalırken sarı-lacivertli ekip, yeni sezon transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Başkan Ali Koç, iyi ilişkileri olan Barcelona kulübünden genç stoper Jean-Clair Todibo ve önümüzdeki yıllarda ses getirmesi beklenen sağ bek Moussa Wague transferlerini ısrarla bitirmek istiyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Todibo ve Wague'nin transferleri için bizzat Ali Koç devreye girdi. Ali Koç'un Barcelona'daki prestijini kullanarak transferi bitirmek istediği ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLARINI KULLANMADILAR

Todibo bu sezon Ocak ayından itibaren Schalke'de kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans sergilemesine rağmen, Alman kulübü Fransız stoperin 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi ve Katalan ekibine geri döndü.

Wague de Nice'de kiralık olarak forma giydi ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sağ bekin 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu vardı. Ancak Fransız kulübü koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilince maddi anlamda zorluk yaşamamak adına büyük bütçeli bir transfere onay vermedi. Genç oyuncu da bu gelişme üzerine Barcelona'ya geri döndü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Spor
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Spor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Spor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Spor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Spor
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Spor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim' mesajını görünce karakola koştu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Buse Varol Coşkun Sabah
Spor Falcao Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 16:10:46. #1.15#
title