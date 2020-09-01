Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi

Dünya futboluna damga vuran Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Trabzonspor'a transfer olan eski öğrencisi Stiven Plaza'dan forma istedi. Efsane isim, kendisine gönderilen formayı imzaladıktan sonra bordo mavili formayla fotoğraf çektirdi.

01.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:19

Dünya futboluna damga vuran 'Fenomen' lakaplı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Trabzonspor'un yeni sezon forması ile objektiflere poz verdi.

16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti

Stiven Plaza'nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.

TRABZONSPOR FORMASI İSTEDİ

İspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza'dan bordo mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018'de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı.

Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.