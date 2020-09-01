HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi

Dünya futboluna damga vuran isimlerden olan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Trabzonspor'un yeni sezon forması ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı.

Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi
01.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:51

Dünya futboluna damga vuran 'Fenomen' lakaplı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Trabzonspor'un yeni sezon forması ile objektiflere poz verdi.

Stiven Plaza'nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.

TRABZONSPOR FORMASI İSTEDİ

İspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza'dan bordo mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

Ronaldo'ya da 'Her Yer Trabzon'

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018'de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı.

Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Hakan Ural Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Metin Oktay Lionel Messi Eddie Newton Burak Yılmaz Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Eylül Türk Lirası Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi - Valladolid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:51:32. #1.15#
title