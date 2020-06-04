Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi

Forbes Dergisi'ne hazırladığı "Dünyanın en çok kazanan sporcuları" listesinde, yıllık 106.3 milyon dolarlık geliriyle zirvede yer alan İsviçreli tenisçi Roger Federer'in Dubai'deki lüks dairesi, görenleri şaşkına çevirdi.

50 KATLI GÖKDELENDE 16 MİLYON DOLARLIK ULTRA LÜKS DAİRE

Dubai'nin en pahalı gökdeleni olan 50 katlı Le Reve'in en üst katında ultra lüks bir daireye sahip olan Federer, kış aylarını burada geçiriyor. 2014 yılında, ülkesi İsviçre'de kış aylarının çok soğuk geçmesi nedeniyle kışı geçireceği ve daha sıcak olan bir ülkeden ev alma isteğini dile getiren 38 yaşındaki tenisçi, 16 milyon dolara ultra lüks daireyi satın almıştı.

ACİL DURUM BUTONUYLA TÜM ARAÇLAR HAZIR

Gökdelenin kral dairesini satın alan Federer kış aylarında vaktini, okyanus ve marina manzarası eşliğinde geçiriyor. Helikopter pisti de bulunan dairede birinin hastalanması halinde hastaneye götürmek için basılan bir acil yardım butonu da bulunuyor ve basıldıktan kısa bir süre sonra kara ve hava araçları hastaneye götürmek için hazır hale getiriliyor.

SESSİZ VE HUZURLU OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİ

Federer, sıcağıyla meşhur Dubai'yi ve Fernando Alonso'nun da dairesinin bulunduğu gökdeleni sessiz, huzurlu ve çalışmaya uygun gördüğü için tercih ederken dairede 5 yatak odası, suit banyolar ve kadınlara özel tuvalet de bulunuyor.