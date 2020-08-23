Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı

Türkiye, Giresun'daki sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Artvin, Bayburt, Giresun, Rize ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

23.08.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:02

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 il için uyarı geldi. Meteoroloji, Artvin, Bayburt, Giresun, Rize ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

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SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ayrıca; Giresun'un doğusu çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli esecek. Gün içerisinde 20 derece hava sıcaklığının öngörüldüğü Bayburt ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

GİRESUN'DA SON DURUM

Öte yandan, Giresun'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla vefat sayısı 6'ya yükseldi.