22 yaşındaki genç Ben size layık bir evlat olamadım yazılı mektup bırakarak intihar etti

Rize'de sahilde 22 yaşındaki bir genç, kafasına ateş ederek intihar etti. Gencin yanında "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bulundu.

İslampaşa mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan 2 genç, deniz kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini ve cansız bedenin 22 yaşındaki Selmani Köroğlu isimli gence ait olduğunu belirledi.

"BEN SİZE LAYIK OLAMADIM"

Köroğlu'nun deniz kenarında silahla kafasına sıktığı kurşunla intihar ettiği belirlenirken, cansız bedeninin yanında "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için bölgeden kaldırıldı.