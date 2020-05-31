Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen katıldığı canlı yayında, mart ayında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"KARANTİNADAN SONRAKİ TESTİM NEGATİF ÇIKTI"

NTV canlı yayınında konuşan Rıdvan Dilmen, "Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı" dedi. Testin pozitif çıkmasının ardından kendisini 14 gün karantinaya aldığını söyleyen Dilmen, "Bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

"TESTLERİN YANILMA PAYI VAR"

Rıdvan Dilmen konuşmasını, "Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. Malatyaspor da muhtemelen küçük atlatmıştır" ifadeleriyle sürdürdü.