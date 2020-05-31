Rıdvan Dilmen: 'Mart ayında corona virüsü testim pozitif çıktı'
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mart ayında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
31.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:56
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mart ayında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TEKRAR TEST YAPTIRDIM
NTV canlı yayınında konuşan Dilmen, "Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. " dedi.
KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM
Rıdvan Dilmen sözlerini, "Kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı" ifadeleriyle sürdürdü.
Kaynak: Hürriyet