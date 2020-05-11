Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig ve ING Basketbol Ligi'ne dair konuştu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Haluk gibi deneyimli arkadaşlarımız Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulunda. Sporcuların olmasının da avantajları yok değil, var tabii. Böyle değerler futbol federasyonunda da olmalı.

"BASKETBOL FEDERASYONU SEZONU KAPATTI"

Türkiye Basketbol Federasyonu, kendi sağlık kurulları ile kararı aldı. Özerk olarak kararı alıyoruz diyorlar, yarın da açıklayacaklar ve muhtemelen sezonu kapatacaklar ama bu karar almak.

Futbol federasyonunda git geller oldu. Futbol federasyonundan da aynı şeyi beklerdim. Hidayet Türkoğlu, Ergin Ataman ile de, Obradovic ile de, kulüpler ile de, yayıncı kuruluş ile de görüşmüştür ve yarın açıklayacaklar ve tartışmayı bitirecekler.

"FUTBOL KRİZİNİ DE AŞACAĞIZ"

Futbol krizini de aşacağımızı düşünüyorum. Canlı yayında itiraf etmek istiyorum, biz aslında 14:00'te bant çekmiştik. Burada haksızlık yapmamak adına, Nihat beyin bizim yayından sonra yaptığı bir açıklama geldi. Bu açıklama olmadan yayınlasak, haksızlık olurdu.

"NİHAT ÖZDEMİR YAPMASI GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPTI"

Futbol camiasının çok eleştirdiğimiz yönleri oluyor. Sıra dışı bir olayla karşılaştığımız için, yaşayarak göreceğiz. Futbol ailesi hazırlıksız yakalandı. Kulüpler kendilerine göre artı ve eksileri koydu. Mental olarak her şey değişti. Nihat beyin basın toplantısını çok rahatsız edici bulmuştum, eleştirilerim oldu. Bugün Nihat bey, daha öncelerde yapması gereken bir açıklamayı yaptı.

"RIZA ÇALIMBAY SÖYLENMEYENİ SÖYLÜYOR"

Kocaelispor ve Samsunspor'un durumu farklı, gümbür gümbür Süper Lig'e geldiklerini görüyoruz. Alt liglerde zaman kısa diyorlar ama oynamak istiyorlar. Rıza Çalımbay ve Hikmet hocamız dışında çıkıp yürekli oynayan birini görmedim. Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, çok kişinin söylemek istediği, söyleyemediği şeyleri söylüyor ki Rıza Çalımbay'ın takımı çok önemli bir yerde. Sivasspor'un fikstür avantajı olmasına rağmen oynamayalım demiyor, zamanın doğru olmadığını söylüyor.

"LİGLER TEMMUZ SONUNA KAYDIRILABİLİR"

Bundesliga başlıyor, dünyanın en önemli liglerinden. Birçok lig başlıyor, emsal de olacaktır. Temmuz sonuna kaydırıp, oyuncuların mental ve psikolojik olarak rahatlamasında fayda var. Benim kafamdaki tarih 24 Temmuz, 1 ay önce toplanırlar, bir yol haritası çizilir diye düşünüyorum. Sonra 1 hafta ara verilip, önümüzdeki sezon oynanmaya çalışılır.

"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLEBİLİR"

Belki sistem değişikliğine gidilebilir, play-off olur, küme düşme kaldırılır kimsenin hakkı yenmeden, bilmiyorum. Lyon Başkanı, 7 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçına çıkacağız diyor. UEFA, gel oyna diyor.

"KOLAY KARARLAR DEĞİL"

Hiçbir teknik direktör ile istişare edilmemiş. 'Başkanım, teknik adamlarla, kaptanlarla niçin görüşmediniz, istişare etseniz' dedim. Şenol hoca çok önemli değerlerden biridir. Aynı zamanda Fatih hoca. Belli bir istişare sonunda bir konsey oluşturulur, Fenerbahçe adına takım kaptanı, Konya adına takım kaptanı konuşur ve bir strateji belirlenir. Tabii ki kolay kararlar değil.

"ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALILAR"

Fatih hocanın da, Yılmaz hocanın da, Şenol hocanın da konumları gereği taşın altına ellerini sokmalarında fayda var diyorum ve rica ediyorum. Biz ne kadar söylesek ne olur bilmiyorum ama görünen bu.

"NE MUTLU ONLARA"

65 yaş üzeri ağabeylerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz bugün 4 saat sokağa çıktılar. Herkes bahçeli villalarda oturmuyor, herkes balkonlu evlerde oturmuyor. 65 yaş üzeri insanlarımız 50 gün aradan sonra sokağa çıktı. Ne mutlu onlara! Doktorlarımız ve hemşirelerimiz kadar Allah onlardan razı olsun, onlar kurallara riayet etmeseydi, durum böyle olmazdı.

"DAHA İYİ ŞARTLARDA OYNANSIN"

Kulüplerin fikri var, söylemi yok. Bize söylemeyin, kendi aranızda halledin. Türk futbol tarihinde hiç rastlanmamıştır. Sadece bir hedef uğruna, bugün, yarın olmasın. Kupayı kim hak ediyorsa alsın, bizi de Avrupa'da temsil etsin ama o gün, bugün değil. Ben ligin oynanmasından yanayım, kesinlikle oynanmalı ama daha iyi şartlarda başlanmasından yanayım. İnşallah hocalarımız da, oyuncularımız da, kulüplerimiz de bu konuda anlayışlı olurlar. Tıpkı 20 yaş altı çocuklarımız, 65 yaş üstü vatandaşlarımız gibi.

"ANTRENMANDAN SONRA TEST YAPILDI"

Biz bir kere yanlış başladık. İdmanlar başladı, sonra teste gittiler. Kulüplerimiz antrenmandan sonra test yaptırdı. Önümüzdeki yılların nasıl olacağını bilemiyoruz.

"DEĞİŞİKLİK KARARI ÇOK DOĞRU"

FIFA'nın 5 değişiklik kararı olağanüstü doğru bir karar. 11-12 kilometre falan koşulmayacak. 58 yaşındayım ama ben topu görsem atlarım. Oyuncu kendini kaptırır.

"12'SİNDE KESİNLİKLE BAŞLAMAMALI"

Tek şehirde oynama fikri masaya geldi. Bence 12'sinde kesinlikle başlamamalı. Temmuz sonuna ertelenmeli ve orada sıkıntılar devam ediyorsa, 4'lü play-off sistemi bir şehirde devreye sokulabilir. Buna da itiraz eden takımlar olabilir ama daha erken. Şu anda oynanması için masaya gelmeyecek bir öneri yok.