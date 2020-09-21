Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra kendisi için "şeytan" ifadesini kullananları mahkemeye vereceğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, bazı spor insanlarının Fethullah Gülen ile ilgili attıkları tweetlerini de gündeme getirip, kendisine yönelik sözler sarf eden İbrahim Seten'e yönelik, sert ifadelerde bulundu.

"251 ŞEHİDİN KANINA SİZ DE BULAŞTINIZ"

Dilmen, Seten ile ilgili, "Türkiye'nin en büyük gücünü çağır gelsin o zaman. Hadi çağır. Gelmiyorsa. Topla tayfanı defol git bu ülkeden. Rasim'ini de al, İsmail Er'ini de al git. 2010-11'de tam FETÖ operasyonu yaptılar. 'Burnundan kıl aldırmayan Başbakan' ne demek, sen kimsin? Ve terör örgütü lideri için neler söylüyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar. Şimdi bu attığınız twitleri yazamazsınız. Çünkü Taraf Gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Pirana gibisiniz" şeklinde konuştu.