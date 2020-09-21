Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bazı spor insanlarının Fethullah Gülen ile ilgili attıkları tweetleri gündeme getiren Dilmen, spor yazarı İbrahim Seten'e "Ekibini topla. Defol git bu ülkeden" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra kendisi için "şeytan" ifadesini kullananları mahkemeye vereceğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, bazı spor insanlarının Fethullah Gülen ile ilgili attıkları tweetlerini de gündeme getirip, kendisine yönelik sözler sarf eden İbrahim Seten'e yönelik, sert ifadelerde bulundu.

İbrahim Seten

"251 ŞEHİDİN KANINA SİZ DE BULAŞTINIZ"

Dilmen, Seten ile ilgili, "Türkiye'nin en büyük gücünü çağır gelsin o zaman. Hadi çağır. Gelmiyorsa. Topla tayfanı defol git bu ülkeden. Rasim'ini de al, İsmail Er'ini de al git. 2010-11'de tam FETÖ operasyonu yaptılar. 'Burnundan kıl aldırmayan Başbakan' ne demek, sen kimsin? Ve terör örgütü lideri için neler söylüyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar. Şimdi bu attığınız twitleri yazamazsınız. Çünkü Taraf Gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Pirana gibisiniz" şeklinde konuştu.

Dilmen'in diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"TEMİZ ELLER OPERASYONU YAPILMALI"

Türkiye'de savcılıkların futbol camiasında 'Temiz Eller' operasyonu yapması lazım. Temsilciler, Federasyon temsilcileri ve ben dahil gazeteciler araştırmadan geçirilmesi lazım."

"Bu arkadaş darbeyi kurtaran arkadaş var ya, Mehmet Aslan, Serdar Aydın'ın patronu. Mustafa Çalışkan bey de kitap yazıyor 15 Temmuz'da ilgili. İçeriğinde de İbrahim Bayram'ın bize anlattığını ona da anlatmış gibi. 14 Temmuz'da bu İbrahim Bayram arkadaş yurtdışına gidiyor. Korkak ödlek, 16'sında Çorlu'ya geliyor. Türkiye'de kahraman gibi dolaşıyor. Devlet bunu buluyor. Şunları hemen yollayın diyor. Bunlar gidiyor, çete dağılıyor. Ekmekleri de gidiyor. Bunları kamufle etmek için."

"6 ay verirse mesele yapmayacaklar. Derken tuzağa düşenler de oluyor. Sayın Bakanım, sizi de uyarmış olayım. Saygılar sunarım ama sizi çok sevdikleri için koymuyorlar. O arkadaşların gazetelerinde en çok çıkan sizsiniz, çünkü sizin yanında Refik Kağan'ı soktular. Bu arkadaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden arkadaştır. Vatan haini, FETÖ sevdalısıdır. Bu arkadaşla yürümeye hakkınız yok. O Refik Kağan da bu çetenin üyesi. O zaman Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahlı'yı bize anlatıyorlardı. Rasim Ozan Kütahyalı, sen FETÖ sevdalısıydın. Boşnaklar meselesi var, biz niye tepki göstermedik ona. İlle konuşmak için Boşnak mı olmalı. Şimdi Osman Gökçek'in kanalında çıkıyor. Cumhurbaşkanı duyarsa saniye çıkmaz. Ama izleyenler Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Sizler, Türk sporunun mikrobusunuz. Darbe başarılı olmayınca maske taktığınız. Şimdi Galatasaraylılar ve Türkiye'deki herkes iyi izlesin beni. Fatih hocamız ile ayrıldığı günden beri görüşmüyoruz. Hocamı severim, küs oluruz ama gece kaçta evine gitsem, çayını içerim. Damatları bana bir şeyler yazmıştır. Gidişini Cumhurbaşkanı'na bağladılar."

Kaynak: Haberler.com