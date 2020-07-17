İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi

Çeşme'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak otel rezidansında parti düzenleyen 25 kişi baskın sırasında yakalandı. Müzik eşliğinde koronavirüse önlemlerini hiçe sayarak eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

YAKALANMAMAK İÇİN IŞIKLARI KAPATMIŞLAR

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin rezidans kısmında parti yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13003 Sokak'taki otelin rezidans kısmına baskın düzenledi. İddiaya göre, müzik eşliğinde koronavirüse önlemlerini hiçe sayarak eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi.