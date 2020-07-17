İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs önlemlerini yok sayarak otel rezidansında düzenlenen parti ihbarı üzerine harekete geçti. Rezidansa giden polisler, partiye katılan 25 kişiye toplamda 78 bin 750 lira idaresi para cezası uyguladı. Parti yapan kişilerin yakalanmamak için ışıkları bile açmadıkları öğrenildi.
17.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:54
Çeşme'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak otel rezidansında parti düzenleyen 25 kişi baskın sırasında yakalandı. Müzik eşliğinde koronavirüse önlemlerini hiçe sayarak eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
YAKALANMAMAK İÇİN IŞIKLARI KAPATMIŞLAR
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin rezidans kısmında parti yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13003 Sokak'taki otelin rezidans kısmına baskın düzenledi. İddiaya göre, müzik eşliğinde koronavirüse önlemlerini hiçe sayarak eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi.