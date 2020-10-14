Rezan Epözdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Bazı açık oturum programlarına katılan konukların hayatı ve eserleri çok merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Rezan Epözdemir'dir. Doktor Rezan Epözdemir kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi nedir? Eğitim kariyeri nasıldır?

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Aslen baba tarafından Bitlis'li olan Rezan Epözdemir İstanbul Fatih doğumludur.

Av. Dr. Rezan Epözdemir Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitirmiş ve yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.

Sonrasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.

2 adet kitabı bulunmaktadır. Birincisi "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", diğeri ise "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış 2 tane kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İş, Sanat ve Spor dünyasından bir çok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, bir çok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat",''Gönüllü Vazgeçme'', ''Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri'', ''İddianamenin İadesi'', ''Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri'', ''Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu'' "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Bilişim sistemlerinde arama ve elkoyma tedbirlerine genel bir bakış", Ceza muhakemesinde müdafiin önemi, hukuki statüsü ve müdafiden yararlanma biçimleri", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (TCK M.136)", başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir.