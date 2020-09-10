Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçesi Reyhanlı'da, 2013 yılında meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faillerinden Ercan Bayat, önceki günlerde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz operasyonu sonucu Yayladağı ilçesine bağlı Denizgören mevkii Suriye sınırının sıfır noktasında yakalandı. Terörden arananlar listelerinde mavi kodla yer alan ve 2 gündür Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Ercan Bayat, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Ercan Bayat'ın tutuklandığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.