Son dakika: Reuters acil koduyla duyurdu! Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'a uçuşları durdurdu
Son dakika: İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Reza Jafarzadeh, "Türkiye'den İran'a uçuşlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı. Uygulama cumartesi günü başladı" ifadelerini kullandı. Açıklamayı Reuters Haber Ajansı, "acil" koduyla servis etti.
19.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:08
İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Reuters haber ajansı, "acil" koduyla servis etti.
Reuters, IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan koronavirüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı.
"UYGULAMA CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLADI"
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Reza Jafarzadeh, "Türkiye'den İran'a uçuşlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı. Uygulama cumartesi günü başladı" açıklamasını yaptı.
16 TEMMUZ'DA SEFERLER BAŞLAMIŞTI
Koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışına uçuşların iptal edilmesinin ardından 11 Temmuz'da THY normalleşme süreci kapsamında uçuşlara başlamıştı. İran'a ise ilk uçuş 16 Temmuz'da başkent Tahran'a yapılmıştı.