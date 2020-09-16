Resul Tosun kimdir? Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi!

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22. DÖNEM AKPARTİ MV. RESUL TOSUN KİMDİR?

ARTOVA - 1956, Hasan Hüseyin, Behiye - İ.Ü. İlahiyat Fakültesi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Master - İngilizce, Arapça - Gazeteci, Yazar - Yörünge Dergisi Sahibi Genel Yayın Yönetmeni, Adım Holding ve Telif Hakları Ajansı Kurucu Üyesi, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yöneticisi, Tokat Ş. Mustafa Sabri Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Birlik Vakfı Dış İlişkiler Enstitüsü Kurucu Üyesi, Sanatçılar Derneği Üyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi - XXII inci Dönem Tokat Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.