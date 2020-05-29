Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Fransız otomotiv şirketi Renault, gelecek üç yıl içerisinde şirketin toplam maliyetinin 2 milyar euro seviyesinde azaltılmasına karar verdi. Şirket bu kapsamda 15 bin kişiyi işten çıkaracak. Otomotiv devi hali hazırda dünyanın farklı noktalarında toplam 179 bin kişiye istihdam sağlıyor.

ROMANYA VE FAS PLANLARINI ASKIYA ALDI

Mühendislik ve alt yüklenici firmalar ile yapılan işlerde maliyetleri azaltmayı hedefleyen Renault, Romanya ve Fas için büyüme planlarının ise askıya aldı. Otomotiv devi2024 yılı itibarıyla 4 milyon olan küresel araç üretim kapasitesi hedefinin 3,3 milyona çekecek.

15 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARARAK 1,2 MİLYAR EURO TASARRUF YAPACAK

Sadece Fransa'daki operasyonlarında toplam 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak olan Renault, işçi sendikalarıyla görüşüyor. Küresel otomotiv pazarının yüzde 4'üne sahip olan şirket, maliyet azaltma planları kapsamında 15 bin kişinin işten çıkarılmasının tek başına maliyetlerin azaltılmasında 1,2 milyar euroluk katkı sağlayacak.

"ZİRVEDE OLMAYI HEDEFLEMİYORUZ, KAR ETMEK İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin Renault'nun Üst Yönetici Vekili Clotilde Delbos "Bu plan gerekliydi. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Dünyanın zirvesinde olmayı hedeflemiyoruz. Biz sürdürülebilir ve kar eden bir şirket istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SATIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

RENAULT HÜKÜMETTEN 5 MİLYAR EUROLUK DESTEK İSTEMİŞTİ

Renault'nun geçen yıl toplam araç satışı bir önceki yıla oranla yüzde 3, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 25 azalmıştı. Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 nedeniyle Nisan'da 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalmıştı.Geçen hafta Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtmişti. Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Renault'nun 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu ancak bunu henüz onaylamadığını belirtmişti.