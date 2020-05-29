Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Toplamda 179 bin kişiye istihdam sağlayan Fransız otomotiv devi Renault, maliyetlerini azaltmak için 15 bin kişinin işine son verecek. Şirket işten çıkarmalar ile 1,2 milyar euro tasarruf yapmayı planlıyor.
Fransız otomotiv şirketi Renault, gelecek üç yıl içerisinde şirketin toplam maliyetinin 2 milyar euro seviyesinde azaltılmasına karar verdi. Şirket bu kapsamda 15 bin kişiyi işten çıkaracak. Otomotiv devi hali hazırda dünyanın farklı noktalarında toplam 179 bin kişiye istihdam sağlıyor.
ROMANYA VE FAS PLANLARINI ASKIYA ALDI
Mühendislik ve alt yüklenici firmalar ile yapılan işlerde maliyetleri azaltmayı hedefleyen Renault, Romanya ve Fas için büyüme planlarının ise askıya aldı. Otomotiv devi2024 yılı itibarıyla 4 milyon olan küresel araç üretim kapasitesi hedefinin 3,3 milyona çekecek.
15 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARARAK 1,2 MİLYAR EURO TASARRUF YAPACAK
Sadece Fransa'daki operasyonlarında toplam 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak olan Renault, işçi sendikalarıyla görüşüyor. Küresel otomotiv pazarının yüzde 4'üne sahip olan şirket, maliyet azaltma planları kapsamında 15 bin kişinin işten çıkarılmasının tek başına maliyetlerin azaltılmasında 1,2 milyar euroluk katkı sağlayacak.
"ZİRVEDE OLMAYI HEDEFLEMİYORUZ, KAR ETMEK İSTİYORUZ"
Konuya ilişkin Renault'nun Üst Yönetici Vekili Clotilde Delbos "Bu plan gerekliydi. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Dünyanın zirvesinde olmayı hedeflemiyoruz. Biz sürdürülebilir ve kar eden bir şirket istiyoruz" ifadelerini kullandı.