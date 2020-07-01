Remdesivir: ABD, ilacın küresel stokunun tamamını satın aldı, dünya genelinde kimseye ilaç kalmadı

Covid-19 hastalarının tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir ilacının gelecek üç aylık küresel stoku ABD tarafından satın alındı.

Avrupa ve İngiltere'deki sağlık yetkilileri, ABD'nin bu tutumunun tehlikeli olduğunu ifade ediyor.

Guardian gazetesine konuşan Liverpool Üniversitesi'nden Andrew Hill, "Remdesivir stoklarının tamamını aldılar. Yani Avrupa'nın ilaca erişimi artık kalmadı" dedi.

Beş gün önce Avrupa İlaç Kurumu, Remdesivir'in Cvovid-19 tedavisinde kullanılmasını önermişti. Kurum ilk kez Covid-19 tedavisi için bir ilacı öneriyordu.

Türkiye de Remdesivir'i koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanmayı düşünüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada "Remdesivir önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç" demişti.

'ABD'nin tavrı olası aşı için de kaygı verici'

Uzmanlar, ABD'nin Remdesivir konusundaki tavrının olası bir koronavirüs aşısı için de kaygı verici olduğunu, bu ülkenin kendi tıbbi ihtiyaçları için diğerlerine şans tanımayabileceğini öne sürüyor.

Gilead tarafından geliştirilen ilacın koronavirüs hastalarının daha çabuk iyileşmesini sağladığı belirtiliyor. Denemeler için dünya genelinde 140 bin doz ilacın dağıtıldığı ve bunların tükendiği söyleniyor.

Trump yönetimi 500 bin doz ilaç aldı

Guardian'a göre Trump yönetimi 500 bin doz ilaç satın aldı. Bu, Gilead'ın Temmuz ayı üretiminin tamamına, Ağustos ve Eylül ayları üretiminin de yüzde 90'ına karşılık geliyor.

ABD Sağlık Bakanı Alez Azar, "Başkan Trump, onay alan ilk ilaca Amerikalıların erişimi için inanılmaz bir anlaşma yaptı. Mümkün olması halinde her Amerikalı hastanın ilaca erişiminin olmasını istiyoruz" dedi.

Ebola için geliştirilen ancak başarısız olan ilacın patenti Gilead'a ait olduğu için başka ülkeler tarafından üretilmesi mümkün değil. ABD hükümetine göre altı tozluk tedavinin maliyeti 3.200 dolar civarında.

İlacın virüsün hücrelerin içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğrattığı belirtiliyor.