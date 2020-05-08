Rektörün istifası akıllara Lan ders çalış dediği videoyu getirdi

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla gündeme gelen ve kısa sürede fenomen olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti.

"SİYASET YAPMA SINAVLARI İPTAL ET"

Sosyal medyada canlı yayın açan ve canlı yayının nasıl yapıldığını da tam bilmeyen Çomaklı, bir öğrencisinin "Siyaset yapma sınavları iptal et" mesajı üzerine işi espriye vurmuştu.

"ANAMA DERİM KAFANIZI KIRAR"

Canlı yayında öğrencisine gülerek parmak sallayan Şafaklı, "Lan sen... Ders çalış ders çalış... Valla anama derim sizi... Parçalar sizin hepinizi ha!... Kafanızı gözünüzü kırar..."Kaynak: O rektör sosyal medyanın diline düştü! ''Anama derim kafanızı kırar" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORUM"

Çomaklı'nın istifa açıklaması; "Rahatsızlığım aşırı noktalara vardı. Doktorlar sürekli dinlenmem gerektiğini söyledi. Açıköğretim sınavlarının bitmesini bekledim. Sağlık sorunum ciddi noktalara ulaştı, ben de affımı istedim. Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanı'ndan affımı isteyerek istifamı sundum. Sağlığım çok önemli. Benim 3 çocuğum var, 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Yapacak çok şey var ama çıkamıyorum. Ayaklarımdaki rahatsızlıklar, ciğerimdeki sorun uç noktaya ulaştı, gitmiyor artık. Emin olun çok hüzünlüyüm. İstifamın kabul edileceğinden eminim."