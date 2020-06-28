Rejim askeri Esad'ın kızına aşkını ilan ettikten sonra sırra kadem bastı
Rejim askeri Esad'ın kızına aşkını ilan ettikten sonra sırra kadem bastıSuriye, (DHA)- Esad rejiminin askeri olan Yazan Soltani, sosyal medyada yayınladığı görüntüde, Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını itiraf etti.
28.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:49
Rejim askeri Esad'ın kızına aşkını ilan ettikten sonra sırra kadem bastı
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Suriye, (DHA)- Esad rejiminin askeri olan Yazan Soltani, sosyal medyada yayınladığı görüntüde, Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını itiraf etti. Soltani'nin Salı günü ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Suriye'de Esad rejiminin askeri olan Yazan Soltani, sosyal medyada yayınladığı görüntüde Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein Esad'a aşkını ilan etti. Soltani'nin, 'Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum' dediği ve evlenmek istediğini ifade ettiği görüntülü paylaşımın ardından geçtiğimiz Salı günü ortadan kaybolduğu belirtildi.