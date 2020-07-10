Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in, koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı

Mart ayında karantinayı ihlal ederek sevgilisinin yanına gitmesiyle gündeme gelen Real Madrid'in Sırp futbolcusu Luka Jovic'in yakın zamanda koronavirüs hastası bir kişiyle teması olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki genç futbolcu derhal karantinaya alındı.

10.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:02

İspanyol devi Real Madrid'de corona virüsü paniği yaşanıyor. Eflatun-beyazlı takımın Sırp futbolcusu Luka Jovic'in koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı.

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El Chiringuito de Jugones'in haberine göre iki gündür Real Madrid'le antrenmanlara çıkmayan 22 yaşındaki futbolcunun, Covid-19 taşıdığı belirlenen bir yakınıyla temas ettiği bu nedenle de derhal karantinaya alındığı ifade edildi. Belirli bir süre izole edilecek oyuncuya yapılan ilk testin ise negatif çıktığı kaydedildi.

KARANTİNAYI İHLAL EDİP SEVGİLİSİNE KOŞMUŞTU

Jovic koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Mart ayında karantina kurallarını ihlal ederek Sırbistan'a gitmiş ve hamile olan kız arkadaşı Sofija Milosevic'i ziyaret ederek bebek sahibi olmalarını kutlamıştı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon Euro'ya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabildi.