Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu
21.10.2020 21:52 | Güncelleme: 21.10.2020 22:33
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ilk maçında, 10 futbolcusundan yoksun Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Eflatun beyazlılar, ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı karşılaşmada skoru 3-2'ye getirip son dakikada beraberlik golünü buldu. Ancak ağlarla buluşan top VAR incelemesi sonrası iptal edildi ve mücadele Shakhtar'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Madrid'de Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Ukrayna ekibi kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon kaydetti. Real Madrid'in golleri 54. dakikada Luka Modrid ve 59. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.
BERABERLİK GOLÜ VAR'A TAKILDI
Eflatun beyazlıların ayrıca, 90. dakikada Federico Valverde ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi ve Real Madrid 1 puandan oldu.