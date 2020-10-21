Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Eflatun beyazlılar, ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı karşılaşmada skoru 3-2'ye getirip son dakikada beraberlik golünü buldu. Ancak ağlarla buluşan top VAR incelemesi sonrası iptal edildi ve mücadele Shakhtar'ın üstünlüğüyle sona erdi.