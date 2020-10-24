Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti

İspanya La Liga'nın 7. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı maçta Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.

Hızlı başlayan karşılaşmanın ilk golü 5. dakika Real Madrid'liFederico Valverde'den geldi. Katalan ekibinin bu gole cevabı 8. dakikada Ansu Fati ile oldu. Sergio Ramos'un 63. dakikadaki penaltı golüyle tekrar öne geçen eflatun beyazlılarda son sözü 90+1'de Luka Modric söyledi ve mücadele 3-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 13'yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Barcelona ise 7 puanda kaldı.