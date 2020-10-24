Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti

24.10.2020 18:52 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:19

Real Marid, La Liga'nın 7. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 yendi ve derin bir nefes aldı. Barcelona'nın ligdeki galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

İspanya La Liga'nın 7. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı maçta Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.

Hızlı başlayan karşılaşmanın ilk golü 5. dakika Real Madrid'liFederico Valverde'den geldi. Katalan ekibinin bu gole cevabı 8. dakikada Ansu Fati ile oldu. Sergio Ramos'un 63. dakikadaki penaltı golüyle tekrar öne geçen eflatun beyazlılarda son sözü 90+1'de Luka Modric söyledi ve mücadele 3-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde liderlik koltuğuna oturan Real Madrid puanını 13'yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Barcelona ise 7 puanda kaldı.

Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti
Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu
Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu
Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Boşuna Barcelona, Real Madrid olunmuyor
Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Boşuna Barcelona, Real Madrid olunmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Bülent Turan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Türk Lirası Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 19:19:26. #1.15#
title