Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Galli yıldız Gareth Bale, Alaves maçında yedek kulübesinde otururken koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne taktı ve uyudu. Bale'ın bu hareketi İspanyol basını tarafından tepki topladı.
11.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:38
İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Alaves'i 2-0 mağlup ederken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Galli yıldız futbolcu Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay oldu.
Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, yedek kulübesinde otururken koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne taktı ve uyudu.
"ONUN EN KÖTÜ FOTOĞRAFI"
İspanyol basını, bu görüntüleri sert bir şekilde eleştirirken "Bu onun Real Madrid oyuncusu olarak en kötü fotoğrafı" yorumları yapıldı.