Real Madrid'de tepki çeken görüntü! Gareth Bale maç sırasında uyudu Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Alaves'i 2-0 mağlup ederken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Alaves'i 2-0 mağlup ederken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Galli yıldız futbolcu Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay oldu.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, yedek kulübesinde otururken koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne taktı ve uyudu.

"ONUN EN KÖTÜ FOTOĞRAFI"

İspanyol basını, bu görüntüleri sert bir şekilde eleştirirken "Bu onun Real Madrid oyuncusu olarak en kötü fotoğrafı" yorumları yapıldı.

Kaynak: Hürriyet