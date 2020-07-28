Real Madrid'in Dominikli yıldızı Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol devi, bu süreçte can sıkan bir haber aldı ve kulüp, Mariano Diaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dominikli futbolcu, 7 Ağustos Cuma günü 22.00'de oynanacak Manchester City maçında forma giyemeyecek.

EVDE KARANTİNAYA GİRDİ

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

1 GOLÜ VAR

2018/19 sezonunda 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'dan alınan Mariano Diaz, eflatun beyazlı formayla bu sezon toplam 7 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.