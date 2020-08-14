RB Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrel finak mücadelesinde Alman temsilcisi RB Leipzig ile İspanyol devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri sebebiyle Portekiz'deki Estadio Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı Leipzig 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Kulüp tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Julian Nagelsmann'ın ekibi, Leverkusen ve Villarreal'in ardından tarihte kendi yerel ligini kazanamayıp Devler Ligi yarı finaline yükselen 3. takım olarak tarihe geçti.

YARI FİNALDEKİ EN GENÇ TEKNİK DİREKTÖR

33 yaşındaki deneyimli teknik direktör Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı final oynayacak en genç teknik direktör olacak. Alman çalıştırıcı, bu unvanı 2004 yılında 35 yaşındayken Monaco'ya final oynatan Didider Deschamps'ın elinden aldı.

İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken sessizliği bozan gol 50. dakikada Leipzig adına Daniel Olmo'dan geldi. Yenik duruma düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid'de 58. dakikada Joao Felix oyuna girdi, 71. dakikada ise kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Tyler Adams, Leipzig'i bir kez daha öne geçirerek skoru 2-1 yaptı ve maç skorunu belirledi.

PSG'NİN RAKİBİ OLDU

Leipzig, koronavirüs nedeniyle eleme usulü oynanan organizasyonun yarı finalinde geçtiğimiz gün Atalanta'yı 2-1'lik skorla geçen Fransız devi Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.