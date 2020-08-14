RB Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan RB Leipzig-Atletico Madrid maçıyla birlikte sezonun ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. İspanyol devini 2-1'lik skorla geçen Leipzig, kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi yarı finaline yükseldi. 33 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın ekibi, yerel liglerde şampiyonluk yaşamayıp Kupa 1'de yarı final gören 3. takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrel final mücadelesinde Alman temsilcisi RB Leipzig ile İspanyol devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri sebebiyle Portekiz'deki Estadio Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı Leipzig 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Kulüp tarihinde ilk kez yarı finale yükselen 33 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın ekibi, Leverkusen ve Villarreal'in ardından tarihte kendi yerel ligini kazanamayıp Devler Ligi yarı finaline yükselen 3. takım oldu.

İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken sessizliği bozan gol 50. dakikada Leipzig adına Daniel Olmo'dan geldi. Yenik duruma düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid'de 58. dakikada Joao Felix oyuna girdi, 71. dakikada ise kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Tyler Adams, Leipzig'i bir kez daha öne geçirerek skoru 2-1 yaptı ve maç skorunu belirledi.

PSG'NİN RAKİBİ OLDU

Leipzig, koronavirüs nedeniyle eleme usulü oynanan organizasyonun yarı finalinde geçtiğimiz gün Atalanta'yı 2-1'lik skorla geçen Fransız devi Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.