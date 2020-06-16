Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı

Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford'un "çocuklara ücretsiz yemek kuponu" kampanyası hükümete geri adım attırdı. 6 haftalık yaz tatili süresince iptal edilen yardım, Rashford'un başlattığı kampanya sonrası yeniden yürürlüğe girdi.

16.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:21

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford'un çocuklara sunulan ücretsiz yemek kuponu uygulamasının okulların tatil döneminde de sürmesi için İngiliz parlamentosuna yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı.

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22 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusunun milletvekillerine yazdığı mektupla başlattığı kampanyası sonrasında geri adım atan hükümet, yoksul çocuklara bir öğün ücretsiz yemek kuponu verilmesi uygulamasını yaz tatili boyunca devam ettirme kararı aldı. Hükümet daha önce 6 haftalık yaz tatili süresince bu yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

"BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZDE NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKIN"

İngiltere'de ücretsiz yemek sistemine kayıtlı 1,3 milyon çocuk bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapalı olsa da sisteme kayıtlı çocukların ailelerine süpermarketlerde kullanmaları için gıda kuponu veriliyordu.

Hükümetin kararını sosyal medya hesabından değerlendiren Rashford, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Birlikte hareket ettiğimizde neler yapabileceğimize bakın, bu 2020'nin İngiltere'si." ifadelerini kullandı.