Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayramda sokağa çıkmak yasak mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşları bayram heyecanı sardı. Aynı zamanda bayram günleri hakkında da merak sorular soran vatandaşlar Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı ayın kaçına denk geliyor? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

24 Mayıs Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, 26 Mayıs Salı günü sona erecek. 24, 25 ve 26 Mayıs günlerinde ramazan Bayramı idrak edilecek.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayram'ında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda henüz resmi açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı netlik kazanacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek. Bugün içerisinde Ramazan ayının son orucu tutulacak.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Corona virüsü sebebiyle toplu ibadetler yasaklandı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları bu yıl evde kılınıyor. Ramazan bayramında da namaz camide kılınamayacak.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan bayramda ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de bilinmiyor. Merak edilen soruların bayramdan önce cevabını bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı