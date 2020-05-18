Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor

Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Ramazan Bayramı'nda uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Sızdırılan kulis bilgisine göre arife günü de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

18.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:06

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler devam ediyor. Virüsün Türkiye'ye sıçradığı günden bu yana kurmaylarıyla olan mesaisini İstanbul'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 8. kez telekonferans yöntemiyle kabine toplantısına başkanlık edecek.

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Toplantıda, uygulanacak yeni tedbirler ve normalleşme süreçleri ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

4 GÜNLÜK YASAĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.

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