Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler devam ediyor. Virüsün Türkiye'ye sıçradığı günden bu yana kurmaylarıyla olan mesaisini İstanbul'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 8. kez telekonferans yöntemiyle kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, uygulanacak yeni tedbirler ve normalleşme süreçleri ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

4 GÜNLÜK YASAĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.