Pubg Lite sistem gereksinimleri 2020 | Pubg Mobile, Pubg Steam arasında PC için uyumluluğu yüksek oyun: Pubg Lite

İlk olarak 30 Temmuz 2016 tarihinde oyun dünyasına adım atan PlayerUnknown's Battlegrounds, 9 Şubat 2018 tarihinde Pubg Mobile ile adından çokça söz ettirdi. Mobil oyun dünyasını kasıp kavuran oyun, PC içinde ulaşılabilir oldu. Emülatör olarak ulaşmak mümkün olan oyunun daha sonra Pubg Lite olarak başka bir versiyonu çıktı. Pubg Lite, mobil versiyona göre daha zorlayıcı fakat Steam versiyonuna göre daha düşük sistem gerektiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ağustos 2019'da çıkan oyunun sistem gereksinimleri neler?

PUBG LITE NASIL İNDİRİLİR? PUBG LITE HESAP AÇ

Pubg Launcher'ı indirerek, Pubg Lite sahibi olabilirsiniz. Buraya tıklayın. İndirdikten sonra hesap açabilirsiniz.

Pubg Lite

PUBG LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020

Pubg Lite minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran kartı: DirectX11 Intel HD Graphics 4000

Depolama: 4GB

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı: DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 4GB

PUBG LITE KAÇ GB?

Güncellemeler ile birlikte şu an 4 GB yer kaplamaktadır.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUND

PUBG STEAM / PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan