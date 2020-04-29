PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için ATM'lerden para çekme limitini yükseltti. PTT, 3 bin lira olan limiti 5 bin liraya çıkardı.

TÜM KAMU ATM'LERİNDEN DE PARA ÇEKİLEBİLİR

PTT'den yapılan açıklamada, "Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz." denildi.