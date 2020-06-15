PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak

PSG Sportif Direktörü Leonardo, takımdan ayrılacakları sık sık gündeme gelen Kylian Mbappe ve Neymar'ın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa basınına konuşan PSG sportif direktörü Leonardo; "Mbappe, Paris'in geleceği ve hepimizin istediği şey kalması. Onun için ideal senaryo, sözleşmesini uzatmak olacaktır. Kylian, şimdiden dünyanın en iyi 5 oyuncusu arasına girdi. Messi ve Ronaldo 32 ve 35 yaşına geldiler. Neymar ve Mbappe ise, 28 ve 21 yaşındalar üstelik bizimle beraberler. Bunun üzerine çok düşünmeye gerek yok. Onlara sahip olmanın avantajını korumalıyız. Birlikte devam edebilmek için bir çözüm üretmeliyiz" dedi.

2 YILDIZ DA DÜNYA DEVLERİNİN LİSTESİNDE

Her iki hücum oyuncusu da transfer için sık sık gündeme geliyor. Mbappe, Liverpool ve Real Madrid'le anılırken; Neymar ise; bir dönem formasını giydiği Barcelona'ya dönme ihtimali ile gündeme geliyor.