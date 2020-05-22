PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi

Fransa 5. lig ekiplerinden AS Furiani-Agliani'de forma giyen Fransız futbolcu Jordan Diakiese 24 yaşında yaşamını yitirdi.

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in B Takımı'nda Presnel Kimpembe ve Kingsley Coman gibi yıldızlarla oynayan sağ bek oyuncusu 2015 yılında takımdan ayrılmıştı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan genç oyuncu hakkında kulübünden açıklama yayımlandı. Takım arkadaşlarının bu vefattan dolayı çok ciddi bir moral bozukluğu içinde oldukları belirtilirken kulüp, oyuncunun ailesine de başsağlığı diledi.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jordan Diakiese'nin 24 yaşında, Paris'te, 21 Mayıs Perşembe günü hayata gözlerini yumduğunu derin ve büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesi, arkadaşları ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat, Jordan" ifadeleri kullanıldı.