Lens, 7 oyuncusu koronavirüse yakalanan Paris Saint-Germain'i 14 yıl sonra ilk kez mağlup etti

Kylian Mbappe ve Neymar dahil 7 futbolcusu koronavirüse yakalanan Paris Saint-Germain, Bollaert-Delelis Stadı'nda Lens'in konuğu oldu. Ligue 1'in son şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.

Ev sahibi ekip, kaleci Bulka'nın büyük hatasında Ignatius Ganago'nun 57. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

14 YIL SONRA BİR İLK

Lens, 14 yıl sonra ilk kez PSG'yi mağlup etmeyi başardı. PSG, ligde 15 maç sonra ilk kez mağlup oldu. Thomas Tuchel'in öğrencileri, bir sonraki maçında Marsilya'yı sahasında konuk edecek.