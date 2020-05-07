PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Fransa'nın Paris Saint-Germain Kadın Futbol Takımı'nda 42 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Formiga'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
07.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:15
PSG Kulübü, 2017'den bu yana takımda görev yapan Formiga'nın bu sezon bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.
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Tam adıyla Miraildes Maciel Mota, şu ana kadar 77 karşılaşmada görev aldığı PSG ile gelecek sezon profesyonel kariyerinin 27. sezonunu yaşayacak.
7 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ
Uzun kariyeri sırasında Brezilya Milli Takımı'nda 198 maça çıkan orta saha oyuncusu Formiga, 7 Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olmuştu.