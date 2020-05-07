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PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı

PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
07.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:15

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kadın Futbol Takımı'nda 42 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Formiga'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

PSG Kulübü, 2017'den bu yana takımda görev yapan Formiga'nın bu sezon bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Tam adıyla Miraildes Maciel Mota, şu ana kadar 77 karşılaşmada görev aldığı PSG ile gelecek sezon profesyonel kariyerinin 27. sezonunu yaşayacak.

7 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Uzun kariyeri sırasında Brezilya Milli Takımı'nda 198 maça çıkan orta saha oyuncusu Formiga, 7 Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olmuştu.

Kaynak: AA

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