PSG Bayern Münih maçı kaç kaç? Canlı Paris Saint Germain Bayern Münih maçı

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının ilk yarısı şu dakikalarda tamamlandı. Devre arasından sonra ikinci yarı başladı. Bayern Münih 1-0 öne geçti.

İlk gol Kingsley Coman'dan 59.dakikada geldi.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ? CANLI TAKİP

Topla oynama, pas sayısı ve pas isabeti oranları gibi önemli pozisyonlar aşağıdaki gibidir.

Bayern Münih, PSG'ye karşı 1-0 öne geçti.

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.

Bayern Münih 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayımlanacak.