PSG Bayern Münih maçı kaç kaç? Canlı Paris Saint Germain Bayern Münih maçı Saat 22.00 itibari ile başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonucu, UEFA Şampiyonlar Ligi 28. şampiyonu belli olacak. Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının ilk yarısı şu dakikalarda oynanıyor.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ? CANLI TAKİP

Topla oynama, pas sayısı ve pas isabeti oranları ilk dakikalarda bu şekilde görülmektedir.

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.

Maçın tamamlanması ile Fransız takım veya Alman takım kupayı kaldıracak.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayımlanacak.