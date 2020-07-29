PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi

Oyun dünyasının bilinen isimlerinden Valve'in kurucusu Gabe Newell, yıllardır kesin bir cevabı olmayan soruya bir tartışma gündemi daha yarattı. Newell, yeni nesil oyun konsollarından olan PS5 ve Xbox Series X arasından yapacağı tercihin kesinlikle Xbox Series X olduğunu belirtti.

TV programında konuşan Gabe Newell, "Bu yarışta bir hissem yok. Açıkçası geliştirmelerimizin büyük bir çoğunluğunu PC'ler üzerine yapıyoruz ancak ikisi arasında kesinlikle Xbox'ı tercih ederim" dedi.

1983 ve 1996 yılları arasında Microsoft'ta çalışan Newell, Microsoft ve Windows 8 Store'u için facia demişti. Benzer eleştiriyi daha önce Epic Games'ten Tim Sweeney'de yapmıştı.

Tim Sweeny ise PS5 VS Xbox Series X savaşında PlayStation 5 ve SSD teknolojisini tercih etmişti. Epic Games'in Unreal Engine motoru için de Sony, PlayStation 5'e 250 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Şu anki satış rakamlarına göre PlayStation 4, 100 milyondan fazla satışla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Xbox Series X oyunu- Halo Infinite

PS5 FİYATI NE KADAR? PLAYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation 5 Türkiye fiyatının 7.999 TL olması bekleniyor.

PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacak ve ne zaman ön siparişe açılacak henüz bilinmezliğini korumakta. Konsolun tatil sezonunda geleceği söylenmekte. PS5, AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli işlemciden gücünü alacak ve özel bir AMD RDNA 2 tabanlı GPU ile gelecek. 16GB RAM'e sahip olacak olan PlayStation 5, yüksek hızlı SSD ile fark yaratacak.

XBOX SERIES X FİYATI NE KADAR? XBOX SERİES X ÇIKIŞ TARİHİ

Bu sene Microsoft tarafında Xbox Series X ve Sony tarafında PlayStation 5 ile karşılaşacağız ve bu iki oyun konsolu arasındaki rekabet şimdiden kızışmaya devam ediyor. Ülkemizde olduğu gibi küresel ölçekte de bazı satış sorunları yaşayan Microsoft, yeni nesil oyun konsolunu daha cazip hale getirebilmek adına kritik bir adım atabilir. Bazı yeni sızıntılara göre Xbox Series X fiyatı ile PlayStation 5 alacakları caydırabilir.

Microsoft tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan teknik özelliklere göre Xbox Series X, PlayStation 5'e kıyasla bir miktar daha güçlü bir yapıya sahip. Buna karşın oyun konsollarındaki ana rekabet unsuru ağırlıklı olarak fiyatlandırma üzerinde dönüyor. Yani tüketicilerin seçimlerini fiyat aralığına göre yaptığını söyleyebiliriz.

Sızıntılar, Microsoft'un fiyat belirleme noktasında Sony'den bazı adımlar beklediğini işaret ediyor. Buna göre PlayStation 5 fiyatı 499 dolar olursa Xbox Series X'in 399 dolar, PlayStation 5'in fiyatı 599 dolar olursa Xbox Series X'in 499 dolar olacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak Xbox One S modellerinde de ciddi indirimlere gidileceği söylenmekte.